Туристы рассказали о самых дешевых курортах Украины

Украинцы сейчас предпочитают отдыхать на морских курортах Украины, поскольку после событий 2014 года мало кто ездит в Крым, который ранее считался самым популярным местом отдыха.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Вести, туристы рассказали, где в этом году можно недорого отдохнуть на море. Василий, побывавший в Бердянске, отмечает, что пляжи не загружены, здесь можно подлечиться на озере с целебной грязью, а в самом городе очень дешево кормят в кафе. В итоге поездка на четверых (двое детей) обошлась в 14,5 тысяч гривен на две недели, жили в однокомнатной квартире в 20 метрах от моря за 350 гривен в сутки.
Инна, побывавшая в Геническе, отмечает, что десять дней отдыха обошлись двоим взрослым и ребенку в 15 тысяч гривен. Комнату снимали в хозяйском доме за 200 гривен (одно место), за ребенка плату не требовали, однако большая сумма была потрачена на еду и развлечения – почти 9 тысяч. Анастасия отдыхала в Железном Порту 11 дней. Потрачено на четверых (двое детей) 22 тысячи, - развлечение и питание были дорогими, жилье обошлось в 6,6 тысяч, - за номер в местном пансионате.