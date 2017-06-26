Знакомство за один уикенд: названы необычные места для отдыха в Украине

Не каждый украинец этим летом пойдет в отпуск, однако в нашей стране можно найти такие места, для знакомства с которыми понадобится всего лишь один уикенд. Как сообщает replyua.net, журналисты «Сегодня» назвали несколько необычных мест в Украине, которые идеально подойдут для отдыха в уикенд.
Одним из самых красивых мест считаются Олешковские пески в Херсонской области – огромный песчаный массив, где находится Национальный природный парк. Не менее интересным местом для посещения журналисты называют Урицкие скалы во Львовской области, где скалы причудливо соединены с деревянными объектами архитектуры на высоте до 80 метров над уровнем долины. Это место является памятником архитектуры и археологии, в также входит в заповедник «Тустань».
Тройку необычных мест в Украине занял Днестровский каньон, которых располагается на границе сразу четырех областей – Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской. В длину каньон достигает 250 метров, и он считается одним из самых больших в Европе. В этом месте одни из самых красивых пейзажей Украины.