Названы самые дешевые страны ЕС, куда украинцы могут ездить без виз

Греция и Болгария остаются теми странами, где украинцы могут отдохнуть очень дешево, а с недавнего времени еще и сэкономить на визах, поскольку в эти государства визы больше не требуются.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, только за первые семь день с момента получения Украиной безвиза, в страны Евросоюза уехали чуть больше двадцати тысяч граждан нашей страны, а еще четыре миллиона украинцев уже получили биометрические паспорта, которые позволят без проблем путешествовать по Европе. Впрочем, пока только три процента украинцев, согласно результатам последнего опроса, в предстоящих отпусках готовы поехать на отдых за границу. Болгария остается одной из самых близких и дешевых стран для отдыха, и, согласно правилам, для въезда в эту страну нужно иметь не меньше 50 евро в сутки.
На поезде до Болгарии можно доехать за 2,4 тысячи гривен, на автобусе из Киева – за 1,2 тысячи гривен. Чтобы отдохнуть в Греции, также нужно иметь не меньше 50 долларов на один день и не меньше 300 евро на всю поездку. Перелет в одну сторону может обойтись всего в 1,8 тысячи гривен, и такие дешевые билеты предлагает авиакомпания МАУ.