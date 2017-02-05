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Специалисты определили самые безопасные страны для эмиграции

Специалисты определили самые безопасные страны для эмиграции
Специалисты международной компании InterNations опубликовали своё исследование самых безопасных эмиграционных направлений в мире. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заметку исследователей в издании Business Insider, в результате изучения вопроса удалось определить 10 самых подходящих стран для эмиграции — в этих странах, как утверждают эксперты, эмигранты чувствуют себя безопаснее всего.

Среди стран, которые InterNations называет самыми привлекательными для мигрантов с точки зрения безопасности, оказались Люксембург, Сингапур, Япония, Канада, Мальта, Швейцария, Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия и Тайвань. Причём, утверждают авторы исследования, уровень безопасности для эмигрантов в приведённом списке стран распределяется от большего к меньшему: самым безопасным направлением является Люксембург, тогда как самым опасным среди безопасных является Тайвань.

Список стран определялся экспертами непосредственно во время общения с эмигрантами, в опросе приняли участие порядка 14 тысяч респондентов. Среди вопросов, которые задавались эмигрантам, были также просьбы по оценке уровня жизни и карьерных перспектив.
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