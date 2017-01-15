Составлен рейтинг лучших туристических направлений в 2017 году

Сотрудники крупного британского издания The Guardian составили рейтинг туристических направлений, которые, по их мнению, станут самыми популярными в текущем году, сообщает replyua.net.
Эксперты при этом отметили, что те направления, которые они выделяют, могут стать самыми интересными в наступившем году. Причем сотрудники издания также подчеркнули, что в рейтинге не стали указывать места всех направлений – по их словам, каждое место по-своему уникальное. В списке самых необычных и привлекательных мест для туристов оказались Лиссабон, расположенный в Португалии, небольшой городок Орхус в Дании, Матера в Италии, Национальный парк Брекон-Биконс в Великобритании, а также оборонительное укрепление Вал Адриана, которое тоже находится в Великобритании.
По мнению экспертов, эти города и места не столь популярны среди туристов, и это незаслуженно. Также в рейтинг попали Мерида в Мексике, Гавр во Франции, Роттердам в Нидерландах, Гамбург в Германии, Лофотенские острова в Норвегии. Сотрудники издания также отметили Йосемитский национальный парк в США, Санкт-Петербург, Инсбрук в Австрии и всю Финляндию.