валюта
СпецтемаНазад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Составлен рейтинг лучших туристических направлений в 2017 году

Составлен рейтинг лучших туристических направлений в 2017 году
Сотрудники крупного британского издания The Guardian составили рейтинг туристических направлений, которые, по их мнению, станут самыми популярными в текущем году, сообщает replyua.net.

Эксперты при этом отметили, что те направления, которые они выделяют, могут стать самыми интересными в наступившем году. Причем сотрудники издания также подчеркнули, что в рейтинге не стали указывать места всех направлений – по их словам, каждое место по-своему уникальное. В списке самых необычных и привлекательных мест для туристов оказались Лиссабон, расположенный в Португалии, небольшой городок Орхус в Дании, Матера в Италии, Национальный парк Брекон-Биконс в Великобритании, а также оборонительное укрепление Вал Адриана, которое тоже находится в Великобритании.

По мнению экспертов, эти города и места не столь популярны среди туристов, и это незаслуженно. Также в рейтинг попали Мерида в Мексике, Гавр во Франции, Роттердам в Нидерландах, Гамбург в Германии, Лофотенские острова в Норвегии. Сотрудники издания также отметили Йосемитский национальный парк в США, Санкт-Петербург, Инсбрук в Австрии и всю Финляндию.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию
Важное за сутки
14 янв 2017
25092

Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Воюющие на стороне пророссийских боевиков на украинских землях Донбасса российские военнослужащие получили указание от командования российско-террористических войск, в котором речь идет о том, что

14 янв 2017
12296

Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»

Известный украинский блогер Павло Правый в своем блоге пишет о том, что с легкой руки Пинчука и Филипчука в Украине началась оживленная дискуссия по поводу предложения объявить Украину нейтральным

14 янв 2017
10587

Обурена Геращенко: Чому нікого не хвилює відсутність українських каналів у Росії?!

Заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина відреагувала на заяви ОБСЄ та міжнародних організацій щодо зупинки трансляції на території України російського телеканалу «Дождь»: «Нехай

Последние новости

Одесса стала самым дорогим городом Украины

Украина продолжает закупать российские ПАЗы

Составлен рейтинг лучших туристических направлений в 2017 году

На КПП Майорское задержали украинца с 200 кг колбасы

В соцсетях посмеялись над «сказкой» Залдостанова о Трампе

Правозащитники считают Трампа главной угрозой

Эксперт: от россиян скрывают реальную политическую обстановку в стране

Гидрометцентр: сегодня из Украины уходит теплый и влажный циклон

Эксперты: людей с психическими отклонениями притягивает друг к другу

Пономарь: наши потомки будут изучать это с большим интересом

Агенты Кремля собирают компроматы на глав МИД со всего мира

Переговоры по реинтеграции Кипра зашли в тупик

Рикардо Лагос, экс-президент Чили, снова хочет возглавить страну

Косово заявляет о провокации со стороны Сербии

Піонтковський про росіян: ми всі будемо прокляті

В США прошли массовые протесты против инаугурации Трампа

У США протестуватимуть проти інавгурації Трампа

SpaceX здійснив успішний запуск ракети

Нусс: Саакашвили и его сторонники становятся ситуативными коллегами русских шакалов

Трамп – загроза для прав людини?

 Новости за день