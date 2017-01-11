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Составлен рейтинг идеальных островов для отдыха в Европе

Составлен рейтинг идеальных островов для отдыха в Европе
Портал FullPicture составил рейтинг островов, находящихся на территории Европы, которые идеально подходят для отдыха, информирует replyua.net.

Многие путешественники уверены, что качественный и комфортный отдых можно получить только на экзотических островах, к примеру, на Мальдивах, однако эксперты уверяют – за первоклассным отдыхом совсем необязательно пересекать на самолете океан, и все блага цивилизации можно отыскать в Европе. Причем, отдых на европейских островах может обойтись намного дешевле, чем на Карибах или Мальдивах, что особенно важно для бюджетных туристов. Кроме того, на островах, расположенных в пределах Европы, климат намного мягче, и в летние месяцы там почти не бывает аномально жарких дней. На первое место эксперты поставили один из самых популярных европейских курортов – остров Крит, расположенный в Греции.

На втором месте находится малоизвестный среди туристов остров Хвар в Хорватии. Тройку лидеров замкнул еще один греческий остров Парос. Также в десятку лучших островов Европы попали Миконос (Греция), Мальта, Корфу (Греция), Мадейра (Португалия), Сицилия (Италия), Санторини (Греция), Искья (Италия).
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