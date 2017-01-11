Прошлый год для Турции стал самым убыточным в сфере туризма

Власти самых известных курортов Турции заявили о том, что прошлый год стал самым убыточным за всю историю туризма в стране, сообщает replyua.net со ссылкой на Ленту.
Анталия, считающаяся самым прибыльным турецким курортом, в прошлом году потеряла большую часть туристов и оказалась по числу гостей на уровне 2004 года, когда туризм в этом районе только начинал развиваться. По сравнению с 2015 годом число туристов сократилось на 43 процента. Самое большое число «потерянных» туристов из России, также резко уменьшился турпоток из Германии. Бодрум также терпит убытки, и по сравнению с 2015 годом курорт потерял 44 процента туристов. Самое большое падение зафиксировано среди туристов из РФ – минус 91 процент.
В прошлом году Бодрум посетили только четыре тысячи россиян. Стамбул, туристическая «мекка» Турции, впервые за 16 лет теряет иностранных туристов. В прошлом году этот город посетило на 26 процентов иностранцев меньше, чем годом ранее. Самое большое падение зафиксировано по турпотоку из Соединенных Штатов – 43 процента. На 39 процентов сократился турпоток из России.