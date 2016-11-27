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Названы самые дешевые зимние курорты Украины

Названы самые дешевые зимние курорты Украины
Журналисты провели собственное расследование, чтобы выяснить, какие зимние курорты Украины могут считаться самыми бюджетными в этом году, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня. Журналисты выяснили, что в Украине можно найти несколько мест, где турист отдохнет с «шиком», но при этом потратит не больше пяти тысяч гривен.

Самым бюджетным вариантом на новогодние каникулы журналисты назвали курорт Драгобрат в Карпатах, который находится всего в тридцати километрах от Буковеля, однако цены здесь в три раза ниже. За аренду жилья на сутки два человека потратят всего 700 гривен, однако можно найти и более экономный вариант – около 500 гривен за двоих. Более того, в стоимость также входят и завтраки, поэтому семья из трех человек (с маленьким ребенком) за неделю потратит не больше трех тысяч гривен, хотя можно уложиться и в две тысячи за проживание.

Также самыми дешевыми курортами для зимнего отдыха журналисты назвали Вышку Закарпатской области, Велятин Закарпатской области, Косонь Закарпатской области и Каменец-Подольский. Что касается курорта Каменец-Подольский, то этот город отлично подойдет для «культурных» туристов, которые отмечают новогодние праздники без бурных застолий.
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