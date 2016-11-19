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Эксперты назвали самые опасные туристические места в мире

Эксперты назвали самые опасные туристические места в мире
Специалисты общественной организации International SOS назвали места в разных странах мира, которые считаются самыми опасными для жизни туристов, информирует replyua.net. Эксперты составили карту, на которой указали места с «повышенной опасностью для путешественников».

Все туристические цвета на интерактивной карте были помечены разными цветами – в зависимости от уровня опасности. Как утверждают эксперты, в текущем году самыми безопасными для путешественников были признаны туристические места в Северной Америке, Западной Европе и Скандинавии. Что касается опасных мест на планете, которые специалисты предпочитают называть «экстремальными», то они находятся в Йемене, Ливии, Пакистане, Афганистане, Ираке и Сирии. Также в этот список был включен и Донбасс, хотя эксперты назвали Украину в целом безопасной страной и поставили ее в середину рейтинга.

Опасные места на планете специалисты выявляли, руководствуясь несколькими факторами – качеством работы силовых структуру, качеством транспортной инфраструктуры, качеством медицины, наличием военных конфликтов.
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Горячая тема: Портников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене
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