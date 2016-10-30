Назван идеальный город для путешественников

Специалисты Lonely Planet в очередной раз опубликовали рейтинг городов мира, которые являются идеальными с точки зрения туризма, информирует replyua.net. В этом году самым лучшим городом для путешествий эксперты назвали Бордо, который находится во Франции. По словам специалистов, что идеальный город для туризма, кроме того, совсем недавно в Бордо также открылся музей вина.
В тройку лидеров эксперты также «поместили» Лос-Анджелес в Соединенных Штатах и Кейптаун в Южной Африке. В десятку лучших городов для туристов также попали Портленд в Соединенных Штатах, Лиссабон в Португалии, Сеул в Южной Корее, Пистоя в Италии, Охрид в Македонии и Мерида в Мексике. Авторы исследования также определили лучшие страны мира для туризма, оценив их сразу по нескольким критериям. Лидером этого рейтинга стала Канада. При составлении рейтингов специалисты учитывали мнения экспертов из сферы туризма.
Туристические эксперты, в свою очередь, основывались на нескольких факторах, по которым город может привлечь большое число туристов. К этим факторам относятся возможности впечатлить путешественников развлечениями и достопримечательностями, а также актуальность того иди другого направления.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter