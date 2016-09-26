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В Венеции вновь разразился "лодочный" скандал

В Венеции вновь разразился "лодочный" скандал
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, вчера в итальянском городе на воде прошла необычная забастовка – десятки маленьких лодок спустились на воду в венецианском канале Джудекка, перекрыв дорогу 33 000-тонному круизному лайнеру.

Жители города таким образом выразили свой протес отмене запрета проходу через каналы Венеции больших судов. Протестующие, сидя прямо в лодках, размахивали плакатами с надписями «нет большим кораблям» и посылали в небо цветные сигнальные ракеты. Круизной судно под названием «Thomson Celebration» все же прошло через каналы города к международному терминалу круизных судов. Этот корабль – один из самых маленьких типов суден, посещающих город.

Протесты жителей и экологов Венеции продолжаются с конца 2015 года, когда власти города отменили введенный в 2013 году запрет на проход через городские каналы судов, чей вес превышает 96 000 тонн, а также сняли установленный лимит для малых судов в пять кораблей в день. Как утверждают экологи, круизные лайнеры наносят сильнейший ущерб экологии хрупкого города, загрязняя воды его каналов, увеличивая угрозу обрушения некоторых зданий, а также уничтожая неповторимую тихую атмосферу, существовавшую в Венеции до того, когда по ней стали ходить большие корабли. По мнению местных жителей, это судоходство по Джудекку «уничтожает старую Венецию». У городских властей Венеции свой интерес – круизные лайнеры создают тысячи рабочих мест и увеличивают прибыли от туристического бизнеса.

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