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Разрушен самый красивый пляж планеты (ФОТО)

Разрушен самый красивый пляж планеты (ФОТО)
Как передает replyua.net, в одной из африканских стран до недавнего времени находилось удивительно живописное место, привлекающее тысячи туристов каждый год. Речь идет о песчаном пляже, расположенном в ста двадцати километрах к югу от Агадира в Марокко.

Пляж Лезгира, находящийся на берегу Атлантического океана, был на весь мир известен несколькими причудливыми арками, созданными природой из глины и песчаника. Удивительной красоты арки, расположенные на всей протяженности пляжа, создавали неповторимый пейзаж. Из-за их красного цвета у туристов складывалось впечатление, что они находятся не на Земле, а на другой планете – арки создавали визуальное ощущение марсианского ландшафта.

Разрушен самый красивый пляж планеты (ФОТО)

Туристические агентства отмечают, что это место не было очень популярным среди туристов по сравнению с другими марокканскими пляжами – к нему очень сложно и долго добираться. Однако те, кто хоть раз побывали там в часы заката, запоминали потрясающее зрелище на всю жизнь – лучи заходящего солнца проходили через арки, создавая неповторимый вид. Многим, кто видел подобной красоты природные творения, кажется, что они будут существовать вечно. Однако это не так – океан постепенно размывал глиняно-песчаные «опоры» арок. Вчера одна из них не выдержала веса скал и обрушилась.

Разрушен самый красивый пляж планеты (ФОТО)

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