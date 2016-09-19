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Американского туриста в КНДР приговорили к 15 годам каторжного труда

Американского туриста в КНДР приговорили к 15 годам каторжного труда
Как сообщает replyua.net со ссылкой на OmTV, турист из США, пытавшийся вывезти из КНДР агитационный плакат, снятый со стены отеля, был осужден к 15 годам каторжного труда. Прокурор просил дать ему пожизненное заключение, а адвокат заявил, что «его вину не искупит даже смертная казнь».

Как сообщает журналист, КНДР каждый год посещают чуть более шести тысяч иностранных туристов. В то же время, Соединенные Штаты Америки и Канада советуют своим гражданам воздержаться от таких поездок, потому что они сопряжены с высокими рисками. Американец Отто Уормбиер, являвшийся учащимся Виргиндского университета, прибыл в Пхеньян в январе текущего года. Его поездка должна была продлиться пять дней, а в итоге затянется на пятнадцать лет в связи с осуждением за тяжкое преступление. Прокуратура Северной Кореи обвинила Уормбиера в краже агитационного плаката из отеля в столице страны, который был изъят у него при обыске в аэропорту.

Суд над американским гражданином состоялся 16 марта 2016 года, однако информация об этом процессе в СМИ появилась лишь недавно. Американец на суде во всем сознался, сторона обвинения просила для него пожизненного заключения. Адвокат говорил, что «его вина настолько тяжела, что ее не искупит даже смертная казнь» и просил вынести более мягкий приговор, чем требовали прокуроры. В итоге Уормбиер был приговорен к пятнадцати годам каторжного труда.

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