Украинские паралимпийцы установили больше ста рекордов

На Паралимпиаде в Рио украинские спортсмены установили свыше ста различных рекордов, в том числе и 22 мировых, информирует replyua.net. Как сообщили представители пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины, во время Паралимпийских игр в Бразилии сборная Украины установила 109 рекордов только в трех видах спорта – один рекорд в пауэрлифтинге, 14 рекордов в легкой атлетике и 94 рекорда в плавании.
Также украинским паралимпийцам принадлежат 22 мировых рекорда в Рио-де-Жанейро (3 в легкой атлетике и 19 в плавании), 54 рекорда Европы (6 в легкой атлетике и 49 в плавании), 32 паралимпийских рекорда (один в пауэрлифтинге, 5 в легкой атлетике и 26 в плавании). Напомним, что после последнего соревновательного дня в Бразилии украинской паралимпийской сборной удалось сохранить третье место в медальном зачете, и наши спортсмены всего на две награды обогнали представителей США.
На втором месте британцы, завоевавшие 147 наград, а лидерами медального зачета стали представители Китая, положившие в копилку сборной 239 наград. Наши спортсмены завоевали 117 медалей, что на 33 медали больше, чем на играх в Лондоне.
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