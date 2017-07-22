Усейн Болт снова одержал победу и заявил об окончании карьеры

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Усейн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки, снова одержал головокружительную карьеру – на этот раз он выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги», которая проходит в Монако.Как информирует replyua.ne, ямайский спринтер принял участие в этих соревнованиях впервые за последние шесть лет. В рамках этого турнира Болт провел свой последний забег, и после Чемпионата мира, который состоится в Лондоне, легкоатлет заявит о завершении спортивной карьеры. В Монако Болт показал свой лучший результат в сезоне – 9,95 секунды, одержав победу. Отметим, что в 50-й раз в карьере ямаец пробежал 100 метров меньше, чем за 10 секунд. Нужно отметить и то, что ходят слухи о продолжении спортивной карьеры легкоатлета из Ямайки, - якобы он собирается уйти из легкой атлетики и попробовать себя в футболе.Ранее СМИ сообщали, что Усейн Болт собирается тренироваться с футболистами «Боруссии». Некоторое время назад ямаец стал победителем этапа Мирового созыва в Остраве.