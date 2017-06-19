Сборная Украины одержала победу в командном зачете ЧЕ по прыжкам в воду

На Чемпионате Европы по прыжкам в воду, проходящем в Киеве, украинская сборная смогла одержать победу в командном зачете, набрав 244 балла и став победителем командного первенства.
Как информирует replyua.net со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбуке, в общей сложности, украинские спортсмены смогли завоевать на Чемпионате Европы десять медалей различного достоинства – три бронзовых, четыре серебряных и три золотых награды. Примечательно и то, что украинцы смогли обогнать своего ближайшего конкурента – сборную России – всего на два балла. Россияне набрали 242 балла и оказались на втором месте командного первенства. А вот сборная Германии, занявшая третье место на ЧЕ, набрала лишь 185 баллов. Впрочем, в общем медальном зачете сборная РФ все-таки обогнала сборную Украины, завоевав первое место.
На счету российских спортсменов две бронзовые, шесть серебряных и три золотых награды. «Золото» для Украины завоевали Анна Письменская в прыжках с трехметрового трамплина, Александр Горшковозов и Максим Долгов в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, а также Илья Кваша в прыжках с метрового трамплина.