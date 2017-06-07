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Бойовики ІД атакували парламент Ірану і мавзолей Хомейні

Бойовики ІД атакували парламент Ірану і мавзолей Хомейні
Невідомі озброєні люди в Тегерані одночасно напали на парламент Ірану і мавзолей аятоли Хомейні, передає replyua.net. За твердженням місцевого інформаційного агентства Fars, відповідальність за напади взяло на себе екстремістська організація ІГ.

Сьогодні, 7 червня, в столиці Ірану бойовики атакували Меджліс і мавзолей лідера ісламської революції 1979 року аятоли Хомейні. Про це повідомляють місцеві інформаційні агентства та ЗМІ. Однак інформація надходить суперечлива.

Державний телеканал Ірану повідомив, що група озброєних чоловіків відкрила вогонь з автоматів Калашникова біля входу в парламент. Поранивши кілька бійців Корпусу вартових ісламської революції, які охороняли Меджліс (за деякими даними, один з охоронців від отриманих ран пізніше помер), а також кількох прийшли на зустріч зі своїми депутатами ходоків з регіонів, що стріляли увірвалися в будівлю парламенту. За словами депутата Ельяза Хазраті, всього бойовиків, які увірвалися до Меджлісу, було три або чотири людини. Є інформація, що бойовики захопили заручників, але чи є серед них депутати парламенту, не повідомляється. Згідно іншого джерела, частина нападників вдалося блокувати в одному з кабінетів в будівлі.
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