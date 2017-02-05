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Озвучены имена самых высокооплачиваемых спортсменов в мире

Озвучены имена самых высокооплачиваемых спортсменов в мире
Сотрудники журнала Форбс составили рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты, и список возглавил Криштиану Роналду, форвард сборной Португалии по футболу, сообщает replyua.net.

В прошлом году футболист смог заработать рекордные 88 миллионов евро, и пока еще ни одному футболисту не удавалось побить рекорд Криштиану. На втором месте рейтинга находится еще один известный футболист – Лионель Месси, который в 2016 году стал богаче на 81,4 миллионов евро. Тройку лидеров замкнул прославленный баскетболист ЛеБрон Джеймс. В минувшем году его счета в банках пополнились 77,2 миллионами евро. Согласно рейтингу Форбс, самыми богатыми спортсменами являются футболисты, баскетболисты, гольфисты, теннисисты, - кроме них в первой десятке представителей других видов спорта нет.

На четвертом месте расположился теннисист Роджер Федерер, заработавший почти 68 миллионов, а следом за ним с гонораром в 56 миллионов евро идет баскетболист Кевин Дюран. Также в десятку попали гольфисты Джордан Спит и Фил Микельсон, игрок в американский футбол Сэм Ньютон, теннисист Новак Джокович и баскетболист Коби Брайант.
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