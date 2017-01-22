валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

В Германии требуют отстранить Россию от Олимпиады в 2018 году

В Германии требуют отстранить Россию от Олимпиады в 2018 году
По мнению руководителя немецкого Олимпийского комитета Альфонса Хорманна, участие российской сборной в Олимпийских играх 2022 года является недопустимым, передает replyua.net.

Хорманн считает, что принять соответствующее решение нужно после того, как появятся неоспоримые доказательства обвинений, присутствующих в докладе Макларена. В беседе с журналистами Welt Хорманн подчеркнул, что российская сторона должна получить четкий сигнал о недопустимости своих действий.

«Если нам все же удастся доказать факт существования в России системы допинга на уровне государства, а также нарушение российским ОК допинговой хартии, в таком случае, по моему мнению, всей сборной России придется пропустить Игры в 2018-м и, вероятно, в 2020-м году. И над этим МОК обязательно должен провести серьезную работу. Нарушители олимпийской хартии должны обязательно быть наказаны самым суровым образом. Помимо этого, отчет Макларена не содержит никаких обвинений в адрес России, но мне очень трудно себе представить существование подобной системы без заведомого согласования с Олимпийским комитетом России», - сказал глава немецкого олимпийского комитета. Как известно, ранее спортсмены РФ получили предупреждение от Международного союза биатлонистов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
22 янв 2017
7759

«Хохма» дня: «лучшего друга» Трампа не пустили на инаугурацию, и он стал лишним на празднике жизни вместе с простыми американцами, - фото

В момент проведения церемонии инаугурации президента США недалеко от места событий был замечен Михаил Саакашвили, недавно назвавший себя «другом Дональда Трампа». Как передает replyua.net со ссылкой

22 янв 2017
7684

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

В командовании войск России сообщили о запрете на увольнение со службы военнослужащих, пребывающих на оккупированном Донбассе, даже если они прибегли к грубейшему нарушению правил, передает

Последние новости

Журналиста из Азербайджана наказали за неудобный вопрос Лаврову

США уничтожили двух членов Аль-Каиды с помощью дрона-убийцы

Порошенко выдвинул условия для внесения изменений в Конституцию

В Тель-Авиве киллер «убрал» двух представителей преступного мира

«Элемент цепочки»: Аваков отреагировал на попытку покушения на Геращенко

Марш женщин против Трампа прошел даже в Антарктиде

Российское прошлое кандидата на должность госсекретаря США

Блогер: осталось каких-то четыре года и американцы опять вспомнят, что Крым – это Украина, а Путин – это нехороший человек

Тарас Березовец: покушение на Геращенко – свидетельство того, что война может коснуться любого патриота своей страны

Политолог: нет никаких 1-1,5 миллионов переселенцев ОРДЛО в Украине

По результатам опросов во Франции в президентской гонке лидируют пророссийские политики

В Германии требуют отстранить Россию от Олимпиады в 2018 году

В День Соборности Тина Кароль стала Народной артисткой Украины

Российские власти прокомментировали возможность перезапуска липецкой фабрики Roshen

Прощание с иллюзиями: в Кремле больше не надеются, что Трамп отменит санкции

Синоптики: в начале недели существенных осадков не ожидается

Дипломат: візит Порошенко до Естонії і Фінляндії – дуже добрий знак

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Националисты Европы рады победе Трампа и надеются достичь такого же успеха – СМИ

Поиск работы в Украине теперь упрощен

 Новости за день