В Германии требуют отстранить Россию от Олимпиады в 2018 году

По мнению руководителя немецкого Олимпийского комитета Альфонса Хорманна, участие российской сборной в Олимпийских играх 2022 года является недопустимым, передает replyua.net.
Хорманн считает, что принять соответствующее решение нужно после того, как появятся неоспоримые доказательства обвинений, присутствующих в докладе Макларена. В беседе с журналистами Welt Хорманн подчеркнул, что российская сторона должна получить четкий сигнал о недопустимости своих действий.
«Если нам все же удастся доказать факт существования в России системы допинга на уровне государства, а также нарушение российским ОК допинговой хартии, в таком случае, по моему мнению, всей сборной России придется пропустить Игры в 2018-м и, вероятно, в 2020-м году. И над этим МОК обязательно должен провести серьезную работу. Нарушители олимпийской хартии должны обязательно быть наказаны самым суровым образом. Помимо этого, отчет Макларена не содержит никаких обвинений в адрес России, но мне очень трудно себе представить существование подобной системы без заведомого согласования с Олимпийским комитетом России», - сказал глава немецкого олимпийского комитета. Как известно, ранее спортсмены РФ получили предупреждение от Международного союза биатлонистов.