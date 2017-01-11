В МОК оприлюднили позицію щодо участі Росії в Олімпіаді 2018

В МОК повідомили про створення відразу двох комісій, які будуть аналізувати скандал з допінгом в Росії, передає replyua.net. Відповідно до підсумків їх розслідування, Міжнародний олімпійський комітет планує вирішити долю російських спортсменів, а саме – чи варто їх допускати до участі в Олімпіаді 2018 року, чи ні.
В інтерв’ю російським ЗМІ представники МОК підкреслили, що члени комісії планують надати можливість усім сторонам висловити свою позицію. Після цього в МОК будуть вжиті всі необхідні заходи та застосовані відповідні санкції.
Зазначається, що спеціальну комісію МОК буде очолювати Самуель Шмід і її завданням буде розслідування фактів причетності працівників російського Міністерства спорту до приховувань фактів допінгових порушень російськими спортсменами. Ще одна комісія, керівником якої буде Денис Освальд буде здійснювати перевірку даних, які є частиною доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), керівником якого є Річард Макларен. До речі, варто зазначити, що саме він звинуватив Росію у створенні державної системи, яка приховує позитивні результати допінг проб своїх спортсменів.