В МОК анонсировали новые санкции против России

Вчера возглавляющий МОК Томас Бах сообщил, что в связи с результатами опубликованного отчета относительно приема допинга российскими спортсменами, по отношению к РФ будут введены дополнительные санкции, передает replyua.net со ссылкой на украинскую редакцию Deutsche Welle. Помимо этого, Бах рассказал о мерах, которые будут предприняты по итогам отчета юриста из Канады Ричарда Макларена на тему употребления допинга российскими спортсменами. Руководитель МОК акцентировал внимание на шокирующем содержании этого доклада.
Томас Бах добавил, что над подготовкой ответа организации, руководимой им, ведут работу представители двух специально созданных комиссий, которые дадут возможность всем сторонам представить свою точку зрения, а уже затем организация будет принимать соответствующие ответные меры и введет санкции. Более того, Бах утверждает, что Макларен будет продолжать и расширять свою работу, так как еще не так давно у него не было права на проведение проверки всех проб на допинг российских спортсменов. Ожидается, что будет проведена повторная проверка всех 254 допинг-проб российских спортсменов, которые были взяты на сочинской Олимпиаде в 2014 году и все пробы российских спортсменов, выступивших четыре года назад на Олимпиаде в Лондоне.