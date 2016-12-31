Президент МОК розповів про нові антиросійські санкції через допінг

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах під час свого передноворічного звернення анонсував нові санкції проти Російської Федерації у зв’язку з допінговим скандалом та розповів про заходи, які будуть прийматися за результатами доповіді Макларена. За його словами, відповідь буде досить шокуючою, пише видання «DW», передає replyua.net.
За словами Баха, відповідь буде підготована двома спеціальними комісіями, які дають право висловлюватися всім сторонам. «І відразу після цього МОК застосує всі необхідна заходи та запровадить ряд нових санкцій проти Російської Федерації», - наголосив він. В той самий час Бах зазначив, що доповідь Макларена не буде залишатися на місці. Її будуть розширювати, адже надалі у фахівця буде повний доступ до проб російських спортсменів і він зможе зробити більш широкий дослід. «Також ще раз перевірять всі 254 проби по кожному спортсмену з Росії, який брав участь у Олімпійських іграх в 2014 році. Також фахівці перевірять всі проби спортсменів, які приймали участь у лондонській Олімпіаді 2012 року», - зазначив Бах. Як повідомлялося раніше, МОК призначив проти російських спортсменів санкції на невизначений термін.