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На російських спортсменів чекають нові санкції

На російських спортсменів чекають нові санкції
Очільник незалежної слідчої комісії Всесвітнього антидопінгового агентства Річард Макларен пообіцяв найближчим часом оприлюднити другу частину звіту про допінгові зловживання російських спортсменів, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Каспаров.ру.

Так, сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, Макларен дав прес-конференцію, на якій анонсував можливі строки закінчення розслідування. За його словами, воно буде завершене до кінця 2016 року, проте точної дати спортивний чиновник назвати не зміг. Нагадуємо, раніше виходу підсумкового звіту чекали в вересні-жовтні поточного року.

Перша частина звіту Річарда Макларена, оприлюднена вісімнадцятого червня 2016 року, стала причиною відсторонення від змагань багатьох спортсменів, які виступають під російським прапором. Наприклад, легкоатлетична збірна Російської Федерації не брала участі в Літніх олімпійських іграх в повному складі. Також було дискваліфіковано кілька російських плавців, важкоатлетів та всіх паралімпійців. Результати розслідування показали, що в Росії систематично приховували позитивні допінг-проби спортсменів – поки-що було викрито майже шістсот п’ятдесят випадків у період з 2011 по 2014 роки.

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