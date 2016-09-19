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Закрытие Паралимпиады и триумф Украины

Закрытие Паралимпиады и триумф Украины
Несколько часов назад в Рио-де-Жанейро прошла церемония закрытия Паралимпийских игр. Как передает replyua.net, церемония закрытия, как и открытия, проходила на знаменитом стадионе Маракана. Все представление было посвящено только одной теме – как жители Бразилии любят музыку.

На церемонию пожаловали несколько высокопоставленных лиц. На стадионе присутствовали Эдуардо Паэс, мэр Рио-де-Жанейро, Юрико Коике, губернатор Токио, где пройдет следующая Олимпиада, а также глава Международного Паралимпийского комитета. Во время церемонии закрытия украинский флаг нес футболист Тарас Дутко. На этой Паралимпиаде Украина установила новый рекорд и превзошла собственное достижение Паралимпийских игр в Лондоне. В медальном зачете Украина так и осталась на почетном третьем месте, не пропустив вперед сборную Соединенных Штатов.

Наши паралимпийцы завоевали рекордное количество наград. В копилке сборной 117 медалей разного достоинства - 39 бронзовых, 37 серебряных и 41 золотая. Победителями и триумфаторами стали китайцы, завоевавшие 239 наград, следом за ними идут представители сборной Великобритании со 147 медалями.

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