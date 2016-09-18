Украинские паралимпийцы удержали третью строчку в медальном зачете

Несмотря на то, что американские паралимпийцы успешно выступают на Паралимпиаде в Рио, им пока не удается догнать украинских спортсменов, которые по-прежнему занимают третье место в медальном зачете. Как передает replyua.net, очередной соревновательный день в Рио завершился очень удачно для украинских паралимпийцев, - копилка нашей сборной пополнилась еще несколькими наградами. Теперь в активе спортсменов 39 бронзовых, 37 серебряных и 41 золотых медалей.
Паралимпийцы Украины завоевали уже 117 медалей, и уступают только Китаю и Великобритании. В активе китайских спортсменов 234 медали – 51 бронзовая, 80 серебряных и 103 золотых наград. На втором месте идут британские спортсмены, положившие в копилку своей сборной 145 наград – 44 бронзовых, 38 серебряных и 63 золотых медалей. США отстают от Украины всего на шесть медалей, в том числе и на две золотых.
Американские спортсмены завоевали в очередной соревновательный день еще несколько наград, и теперь у них 111 медалей – 30 бронзовых, 42 серебряных и 39 золотых. Напомним, что сегодня Паралимпийские игры завершаются, и у украинских спортсменов есть все шансы сохранить третье место в медальном зачете.
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