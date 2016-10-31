Як зробити кар'єру: успішність людини на 80% залежить від харчування в дитинстві

Вчені знайшли рецепт розвитку емоційного інтелекту в дитині. Відомо, що харчування відіграє величезну роль в житті кожного з нас. А недавно вчені довели, що і настрій, і рівень емоційного інтелекту дитини, і, як наслідок, його успішність в дорослому житті, пов'язані з тим, наскільки грамотно вибудуваний його раціон. І величезну роль в цьому раціоні відіграють молоко і молочні продукти, інформує replyua.net.
Всім відомо, що наші смакові звички – родом з дитинства. Дуже часто вони залишаються незмінними до останніх днів. За даними вчених, усвідомлене формування смаків та вподобань в тих чи інших продуктах відбувається у віці від 6 до 10 років. Але при цьому більше 30% українських дітей в цьому віці їдять шкідливу їжу. Крім того, 30-50% всіх захворювань в Україні вважаються безпосередньо пов'язаними з харчуванням. Тому педіатри не втомлюються повторювати, що, якщо привчити дитину харчуватися правильно з дитинства, це позбавить її від безлічі проблем зі здоров'ям у дорослому віці. Більш того: правильне харчування визначає успішність людини, в основі якого лежить так званий емоційний інтелект або EQ.
Абревіатуру IQ, звичайно, знає багато хто. А ось про EQ стали говорити зовсім недавно. Йдеться про здатність людини володіти своїми емоціями і позитивно мислити, ставити мету і досягати її. Якщо вірити даним останніх наукових досліджень, лише 20% успіху в соціальному та особистому житті залежать від IQ, тобто, безпосередньо розумових здібностей людини.
EQ, як ми вже говорили, безпосередньо залежить від харчування. Які ж продукти сьогодні визнані «позитивними»? Виявляється, молочні. В першу чергу, йогурти і інша «молочка» з пробіотиками. «Мало хто з сучасних батьків знають, що, наприклад, звичайний нежирний йогурт забезпечить дитині третину щоденної рекомендованої дози кальцію і 17% норми білка. І вже тим більше мало хто замислюється про те, що звичка харчуватися правильно з дитинства може вплинути на те, що людина виросте не тільки здоровішою, а й, наприклад, на 17% щасливішою від однолітків, які в дитинстві надавали перевагу чіпсам», - говорить педагог-методолог, експерт в інформаційно-просвітницьких проектах Наталія Чала.
Так що налаштувати дитину на успіх в майбутньому, як з'ясовується не так вже й складно. Головне – виховати в ній правильні харчові звички. На думку психологів, від того, що дитина з дитинства полюбить йогурти, фрукти і овочі або ж буде регулярно балуватися фаст-фудом і газованою водою, залежить не тільки її фізичне здоров'я, але і такі, здавалося б, фундаментальні речі, як схильність до доброго навчання та подальшої успішної кар'єри, можливість стати душею колективу або побудувати міцну, щасливу сім'ю. Сьогодні є спеціальні навчальні програми, які істотно підвищують рівень EQ у дітей. За підсумками однієї з таких програм, педагоги відзначили, що у дітей на 30-50% покращилися показники – успішність, згуртованість, покращилося вміння висловлювати свою думку, зріс інтерес до книг. За оцінками батьків на 40-50% покращилися показники – засинання дитини, розуміння емоцій і почуттів дитини, прояв позитивних емоцій дитиною, самостійне читання книг, бесіда з дитиною на різні теми. Деякі подібні програми вже почали інтегруватися в шкільні заняття.
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