Експерти назвали країни, де після Італії можуть почастішати землетруси

Європа може спати спокійно: нових землетрусів не передбачається. Третій за останні три місяці і найбільш руйнівний за 36 років землетрус вразив Італію в саме серце. Весь центр країни, а саме сто міст здригнулися в неділю о 7.41 за місцевим часом в результаті сильних поштовхів магнітудою 6,6- 6,7, інформує replyua.net.
Зруйновано сотні будинків, десятки постраждалих. Жертв, на відміну від першого землетрусу, що стався також в центральній Італії в серпні, дивом вдалося уникнути. У чому причина цього «бунту» землі на півдні Європи, і як довго він ще буде тривати розповіли вчені сейсмологи.
За великим рахунком, це результат зіткнення великих тектонічних плит – Африканської та Євразійської , а точніше її західної частини, - пояснює сейсмолог, завідувач лабораторією Інституту фізики Землі Олексій Зав’ялов.
За його словами, лінія цього зіткнення пролягає по центру Середземного моря, але в центральній Італії є ще Апенніни, які поділяють тектонічні блоки з різною спрямованістю руху. Їх кордони не гладкі, а жорсткі з зачепами, коли один потрапляє в інший, то взаємний рух припиняється, і в цьому місці локально починає накопичуватися напруга. Це відбувається до тих пір, поки породи в цій області можуть тримати навантаження. Як тільки величина напруги досягає межі міцності гірських порід, то відбувається зрив, в результаті чого і виникають пружні хвилі, які ми сприймаємо як землетруси.
Вчений нагадує, що всі три землетруси, які сталися в Італії з серпня по жовтень, мають взаємозв'язок із землетрусом 2009 року в місті Аквілі і з землетрусом 1997 року на півночі від Аквіли.
Тепер про тонкощі «взаємин» плит. Якщо в Україні та більшості інших європейських країн з тектонікою все більш-менш просто, то під Апеннінським півостровом виникає більш складна колізія зіткнення двох різноспрямованих рухомих блоків. «Прямо сказати, яка плита під яку тут під'їжджає, неможливо, тому що ніяких чітких меж плит тут по суті немає. Існує просто рухлива сейсмоактивна область, йде процес здавлювання плит, тут повсюдно спостерігається обстановка розтягування. Великі відкриті долини просідають щодо гір, як білі клавіші щодо чорних на піаніно. Просідання це обчислюється кількома сантиметрами на рік, але саме через такі процеси свого часу утворювалися океани. Три сильні землетруси в одній зоні говорять про те, що цей осередок визрівав дуже довго. Вчені не пам’ятають таких сильних землетрусів тут років сто, а то й більше», – говорять вчені.
На думку сейсмологів, зараз зона напруги себе вичерпала, і далі будуть повторні поштовхи зі значно меншою магнітудою. Якщо вже вона дійсно на цей раз заспокоїться, то на десятки років можна очікувати тишу. Що стосується місць, де тепер, навпаки, може наростати напруга, це – захід США, Чилі, Курило-Камчатська зона, Кавказ, Байкал і Далекий Схід.
Нагадаємо, землетрус охопив всю Італію, поштовхи відчувалося як в Римі, так і в багатьох регіонах від півночі до півдня. Центральна частина Італії просіла аж на 40 сантиметрів. Багато людей лишилося без даху над головою, поштовхи відчувалися так сильно, що влада ухвалила рішення закрити метро, Колізей і президентський палац для туристів. В одному з житлових будинків в центрі столиці впав ліфт. Людей в ньому не було.
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