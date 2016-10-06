Як закон Савченко стимулює ріст злочинності в Україні

В Україні погіршується криміногенна ситуація. Зростає кількість тяжких і особливо тяжких злочинів та крадіжок. Поліція не справляється з наступом кримінального світу. Серйозно впала кількість розкритих злочинів. Все це викликає у суспільстві відчуття страху та небезпеки. Про реформу поліції тепер говорять значно менше, ніж про очевидні провали в роботі правоохоронців. Як не дивно, але свій, не самий основний, але все-таки відчутний внесок у зростання злочинності в Україні внесли народні депутати і зокрема Надія Савченко.
5 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий закон Савченко. Він стосувався змін до Кримінального кодексу України в частині зарахування попереднього строку ув’язнення у СІЗО в загальний термін покарання. За цим законом один день, який злочинець провів у слідчому ізоляторі, під вартою чи у стаціонарному медичному закладі, чекаючи на суд, зараховується як два дні позбавлення волі. Закон був прийнятий з ініціативи самої Надії Савченко, яка в той час перебувала у СІЗО Російської Федерації.
Не відомо, чим керувалися нардепи, приймаючи такий законопроект. Чи пройшов він ретельний аналіз? Чи було прораховано усі деталі його впливу на рівень злочинності? Чи знали народні обранці, як він може вплинути на терміни покарання вже засуджених і скільки з них вийде на волю найближчим часом? Напевно ні. Тоді депутати не дуже замислювалися над тим, що приймають. Вони вирішили «сподобатися» Надії Савченко і задовольнити її волю. Сама Савченко цей закон назвала таким, який відкриє початок судовій реформі. Що вона мала на увазі – невідомо. Адже закон жодним чином не пов’язаний з судовою системою. Зрозуміло, що тоді Надія перебувала у важкому психологічному стані. Тому, як висловилася вона, більшість осіб, які перебувають у СІЗО, є невинними. Савченко була права, коли мова йшла про неї чи про інших ув’язнених Росією українських громадян. Але переносити особисті емоції та бажання справедливості в українські СІЗО виявилося поганою практикою.
Те, що умови в СІЗО в Україні є далекі від адекватних, ніхто не сперечається. Так само і те, що є люди, які потрапляють за грати, не скоюючи злочину. Але чому б не піти іншим шляхом і не забезпечити покращення умов утримання осіб, які чекають на рішення суду?
Сама ж Надія Савченко, коли мова зайшла про те, що її закон є недосконалим і несе загрозу росту злочинності, заявила, що вважає його досконалим і змінювати не буде. Натомість вона закликала збільшити терміни покарання для тих, хто вчинив важкі злочини і не засуджувати вбивць на 10 чи 15 років позбавлення волі, а давати їм 40 чи 60 років за гратами. В цьому вона права. Але якщо Надія Савченко хоче боротися зі злочинністю, тому чому вона не скористалася своїм правом законодавчої ініціативи і не внесла закон, який збільшує терміни покарання для вбивць? Час для цього у неї був. Перші результати дії закону Савченко продемонстрували, що він став перепусткою на свободу для багатьох серйозних злочинців. За законом Савченко попередньому звільненню підлягає 35 тисяч осіб. Вже звільнено понад 8,5 тисяч. За інформацією міністра юстиції Павла Петренка з 8,5 тисяч злочинців, які вийшли на свободу, 900 вже вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини. Серед них – вбивства, тілесні ушкодження, крадіжки, грабежі, згвалтування, розбої, шахрайства, хуліганства.
Генеральна прокуратура також вважає, що цей закон сприяє росту злочинності. Такої ж думки дотримується і голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе. Завдяки закону Савченко на волі опинилися одіозні злочинці. Серед них колишній народний депутат від «Батьківщини» вбивця Віктор Лозінський. Він мав би провести за гратами ще кілька років. Однак скористався нормою закону і покинув зону ще у квітні цього року. Суддя-колядник Ігор Зварич теж гуляє на свободі завдяки Савченко. Відпущено на свободу членів банди Маріянчука в Одесі, яка займалася вбивствами людей. Вийшов на волю і подякував за це Надії Савченко педофіл Микола Шекерлі з Маріуполя. Гуляє на свободі геніальний «доктор Пі». І це лише вершина айсбергу. Невідомо, для кого ж тоді писали закон Савченко? Може для самого Лозінського?
Зараз нардепи спробують виправити свою помилку майже річної давності. Пропонується залишити дію норми закону Савченко лише для осіб, які вчинили легкі або середньої тяжкості злочини і не є рецидивістами.
Ще перед прийняттям закону Савченко багато юристів висловлювали свою незгоду з позицією нардепів. Незрозуміло, чому людина, яка вчинила злочин, має отримувати пільги у покаранні? Тим більше, якщо мова йде про вбивць і рецидивістів. Людина має відповідати за свої вчинки. Тоді до думки юристів не прислухалися. Внаслідок цього отримали бандитів на свободі і сплеск злочинності в державі. Ось що буває, коли голосуються популістські закони. Хоча не треба бути великим мудрецем і аналітиком, щоб зрозуміти: в країні, де триває війна і панує корупція, пом’якшувати норми Кримінального кодексу недоцільно і приведе до поганих наслідків.
Святослав Ворон для replyua.net
Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter