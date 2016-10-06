Ученые установили, какой на самом деле может быть продолжительность жизни человека

Как сообщает replyua.net, западные ученые провели исследование, в результате которого установили предел продолжительности жизни современного человека – тот, который трудно отодвинуть без какого-либо серьезного прорыва в науке, способного решить проблемы, вызывающие механизмы старения.
На сегодняшний день рекорд продолжительности жизни человека составляет 122 года – больше этого возраста не прожил никто, по крайней мере, если такие и были, то о них современной науке не известно. По мнению издания «Nature», как-либо увеличить эту цифру пока не представляется возможным. Один из исследователей, изучающих механизмы старения в человеческом организме, генетик Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке Jan Vijg, заявил: «Очень сложно, если не сказать невозможно, пробить этот потолок из-за крайней сложности процессов, вызывающих старение».
Во многих странах продолжительность жизни резко возросла из-за улучшения медицинской помощи и санитарных условий в прошлом веке. Длительности жизни человека все время увеличивается, отодвигая «возраст смерти» все дальше, и на первый взгляд может показаться, что этой границы может вообще не существовать. В целом, ученым удалось установить, что смертность определенных категорий населения уменьшилась – женщины стали реже умирать при родах, а пожилые люди, живущие в развитых странах, стали доживать до 100 лет. Недавно умерла самая старая жительница планеты – француженка Жанна Кальман, которой на момент смерти было 122 года, и ее рекорд пока не удалось побить никому.
Ученые также установили, что шанс, что кто-то доживет в ближайшие 2-3 года до 125 лет составляю менее, чем 1 к 10 000. На данном этапе развития человечества и возможностей медицины даже самых развитых стран, средняя человеческая жизнь не может длиться больше, чем 115 лет. В то же время, ученые заявили, что эти показатели не учитывают достижений генетических экспериментов с животными – в результате недавних исследований удалось существенно увеличить продолжительности жизни мышей, червей и мух, добившись замедления процессов старения в их организмах. Также они сообщили, что в скором времени получится увеличить длительность жизни и других животных.
Ученые надеются, что им удастся воспользоваться этими научными достижения для увеличения продолжительности жизни человека. Они объяснили, что «срок службы» человеческого организма сильно зависит от образа его жизни, причем, намного в большей степени, чем наследственность. Многие люди, ведущие здоровый образ жизни, могут прожить очень долго, отсрочив появление многих болезней или инвалидности.
В то же время, ученые установили, что в некоторых горных регионах Европы, в частности в Италии и Испании существуют общности, процент долгожителей в которых больше, чем в других народах – многим из них удается дожить до 110 лет, и в их случае гены играют решающую роль. В данный момент ведется исследования их генотипа. Возможно, ученым удастся разгадать секрет из долголетия, определив, как это связано с особенностями их ДНК. Однако, Томас Перлз, профессор гериатрии, изучающий и занимающийся профилактикой и лечением болезней старческого возраста и возглавляющий «исследование столетних долгожителей», в Бостонском университете заявил: «Люди, вместо того, чтобы искать омолаживающие таблетки, должны сосредоточиться на питании и физических упражнениях – именно это позволит им оставаться здоровыми долгие годы и прожить много лет».
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