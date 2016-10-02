5 интереснейших фактов о Нобелевской премии

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», со следующей недели начнется награждение ученых, удостоенных Нобелевской премии в 2016 году – понедельник объявят победителей в области медицины, чуть позднее - других. Американское издание предлагает вниманию читателей пять интереснейших фактов, который нужно знать о Нобелевской премии.
Во-первых, престиж этой награды в момент ее основания сводился к наличным деньгам. Сейчас каждая такая награда стоит около 930 000 долларов, что делает ее самой прибыльной в мире. Когда премию впервые раздали в 1901 году, ее призовой фонд составлял заработную плату профессора за 20 лет. Сегодня ученые уже не так стремятся к деньгам – им важно оказаться в одном списке с Альбертом Эйнштейном, Марией Кюри, Мартином Лютером Кингом, Эрнестом Химингуэйем и другими.
Во-вторых, имена номинантов на Нобелевскую премию хранятся в строжайшей секретности – устав запрещает судьям обсуждать какие-либо кандидатуры, кроме оглашенных победителей в течение 50 лет. Это делается для обеспечения независимости судей, а также для избавления ученых, которые могли бы получить премию, но не выдержали конкуренции, от лишних переживаний и эмоций.
В-третьих, в 1985 году Нобель приказал, что победителей премии должны определять конкретные научные учреждения. Так, награду в области медицины присуждает Каролинский институт Стокгольма, в области физики и химии – Шведская Королевская академия наук, литературную премию – Шведская академия, а премию мира – парламент Норвегии. Многие недоумевают – почему премию мира также не вручает Швеция. Нобель никогда не объяснял ход своих рассуждений по этому поводу, но в то время Швеция и Норвегия были одним союзом с очень близкими связями и общей правовой системой. Норвегия всегда была маленькой мирной страной, находящейся на периферии Европы. Швеция же запятнала свою репутацию военной агрессией против своих соседей несколько столетий назад, а также принуждала Норвегию и Финляндию ко вхождению в союз с ней после потери Россией контроля над Финляндией.
В-четвертых, в списке наград, утвержденных Нобелем, не было премии в области экономики. Ее придумали в 1968 году в память о центральном банке Швеции – Riksbank. Официально она называется «Sveriges Riksbank премия по экономике памяти Альфреда Нобеля», хотя ее тоже называют «Нобелевской». Также это не мешает вручать эту награду с не меньшей помпой вместе с другими ежегодно в один и тот же день – 10 декабря, день рождения Альфреда Нобеля.
В-пятых, часто все задают вопрос о том, как же выиграть Нобелевскую премию. Судьи чаще всего отвечают одно и то же: «Работать и просто следовать вашей страсти». Конечно же, это пожелание «помогает» сделать новаторские открытия вроде рентгеновских лучей или пенициллина. В нескольких категориях науки ученым приходится ждать десятилетиями, прежде чем нобелевские судьи окончательно будут уверены, что открытие ученого выдержало испытание временем. Однако, это правило не работает для премии мира – ее чаще всего присуждают, словно выстрел, в самый разгар борьбы за мир и демократию. Именно это объясняет тот факт, что некоторые премии мира были присуждены очень преждевременно – как, например, награда за заключение мирного соглашения на Ближнем Востоке, присужденная в 1994 году сразу трем «победителям» - Ясиру Арафату, Шимону Пересу и Ицхаку Рабину. Как известно, Ближний Восток сейчас разрывают в клочья, а все обладатели этой премии мира уже мертвы – Шимон Перес, последний из них, умер несколько дней назад.
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