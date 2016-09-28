Итоги туристического сезона в Украине: главные победы и ошибки

Туристический сезон практически завершился, и большинство морских курортов Украины опустело. Как сообщает replyua.net, это лето стало для украинских курортов самым прибыльным за всю историю независимой Украины – туристы лишились возможности без проблем отдыхать в Крыму, поэтому потянулись в Одессу и в другие города страны. Нельзя сказать, что для Одесской области это лето стало хитовым, хотя на местных курортах побывали сотни тысяч украинцев. Естественно, туристы потянулись в Одессу не только потому, что она считается одним из самых красивых городов страны. Одесская область привлекла, прежде всего, сравнительно невысокими ценами, доступными пляжами, достопримечательностями и…отсутствием выбора. Однако не все украинцы пришли в восторг от отдыха в Одессе, и многие туристы откровенно жаловались на то, что провели отпуск не так, как планировали.
Владельцы местных отелей быстро сообразили, что этим летом могут неплохо заработать, и, если еще в мае номер в более-менее приличном отеле обходился в 800 гривен за сутки, то уже в июне цена подскочила до 1600 гривен. Туристы на такую уловку не повелись и начали искать доступное жилье в частном секторе, и, как итог, - частный сектор был переполнен, а гостиницы весь сезон заполнялись в лучшем случае на 40-50 процентов. Падение турпотока в Одессу в этом сезоне зарегистрировано не было, однако город-курорт не смог нормально подготовиться к сезону 2016 года, хотя еще в прошлом году стало понятно, что Одесса станет главным морским курортом страны.
А вот в Николаевской области в этом году турпоток значительно вырос – примерно на 10-12 процентов, о чем свидетельствуют последние данные по заполняемости местных отелей. Статус самого популярного курорта смогло сохранить за собой Коблево, также очень много туристов было в Рыбаковке. Некоторые регионы области пока остаются недоступными для туристов из-за ужасного состояния дорог и плохой инфраструктуры. Курорты Азовского моря, напротив, в этом сезоне потеряли значительную часть туристов из-за непростой ситуации на Донбассе.
Что касается курортов в Карпатах, то в этом регионе уже несколько лет все без изменений. Как правило, контингент отдыхающих в этом регионе никогда не меняется – в Карпатах отдыхают довольно состоятельные украинцы. Сервис здесь намного приличнее, чем в Одесской и Николаевской областях, поскольку местные курорты принимают гостей круглый год, и отели ценят своих туристов. Основная группа отдыхающих в Берегово, Трускавце и Моршине – это молодежь, а также пожилые люди, едущие в Карпаты поправить свое здоровье. Только в первом полугодии Карпаты приняли около 500 тысяч туристов, и это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению экспертов, такого потока туристов удалось добиться благодаря новой отремонтированной дороге до Синевира. Власти Закарпатья понимают, что после аннексии Крыма у этого региона появились дополнительные возможности для привлечения туристов, поэтому не сидят на месте. В планах местных администраций множество программ, направленных на развитие туризма. Как только инфраструктура Закарпатья будет приведена в порядок, туда потянутся и иностранные туристы, уверены эксперты.
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