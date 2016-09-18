Бархатный сезон в Украине: лучшие места для отдыха

Наступает самая красивая пора года – температура еще вполне комфортная, а природа уже играет самыми яркими красками. В это время бархатный сезон в самом разгаре, и совсем необязательно ехать на морское побережье, - в Украине очень много мест, которые особенно прекрасны в конце сентября, сообщает replyua.net.
Если у вас выдается свободный уикенд в ближайшие недели, не пропустите последние теплые дни и отдохните с пользой. Нужно отметить, что в межсезонье в Украине падают цены не только на путевки, подразумевающие пляжный отдых. К примеру, на горнолыжных курортах сезон еще не начался, и владельцы отелей предлагают большие скидки на размещение. По словам Владимира Царука, главы Центра туристической информации, конец сентября является пиковым сезоном для украинцев зрелого возраста, и в эти дни они часто ездят в Хмельник, Моршин и Трускавец – на этих курортах много санаториев, где можно поправить здоровье.
Что касается молодых украинцев, то в начале осени они традиционно выбирают самые популярные курорты Закарпатья, и в сентябре, а также в октябре туроператоры предложат множество увлекательных маршрутов в Карпатах. Традиционными и одними из самых популярных считаются «винные» туры – в конце сентября начинается сбор винограда, и на некоторых курортах устраивают специальные фестивали – и винные, и кулинарные. Туры выходного дня стоят на первом месте по популярности – у многих украинцев отпуска закончились, поэтому они выбирают двух- или трехдневный отдых. Такие путевки довольно приемлемые по цене, и двух дней вполне хватает, чтобы осмотреть, к примеру, Харьков или Каменец-Подольский, а также Хортицу.
В сентябре популярны и экскурсионные туры выходного дня в Одессу – желающих насладиться пляжным отдыхом становится все меньше, однако туристы начинают интересоваться культурной Одессой. Путевка на три дня в Одессу обходится примерно в три тысячи гривен. Более бюджетным туристам предлагают двухдневные туры в Каменец-Подольский по цене меньше 600 гривен. А вот отдых в Карпатах на одну неделю обойдется не очень дешево – около 4 тысяч с человека. Еще дороже отдых в здравницах Западной Украины, и на такие путевки могут раскошелиться только обеспеченные украинцы – один день в санатории Трускавца стоит 500 гривен, в Моршине – 400 гривен. Однако в стоимость путевки обычно входит питание, а также некоторые оздоровительные процедуры.
Кто все еще хочет отдохнуть на море, может воспользоваться бюджетным предложением от туроператоров и купить путевку на Азовское море в Кирилловку – неплохие номера можно снять за двести гривен в сутки. В летние месяцы они стоили в два раза дороже. В Одессе цены кусаются и в бархатный сезон, но можно найти недорогое жилье в окрестностях. К примеру, в Коблево и Затоке можно найти частные домики даже за 50 гривен в сутки, естественно, без удобств, но эти нюансы туристов не отпугивают, поскольку летом такие домики можно арендовать не дешевле 200 гривен.
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