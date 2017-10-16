Росіяни висміяли чергові потуги кремлівських пропагандистів

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Здається, що у питаннях, які стосуються не зовнішньої політики, а щоденної дійсності, яка їх оточує, росіяни проявляють набагато більше раціональності не купуються на фальшиві заклики кремлівської пропаганди, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Медузу».Зокрема, прагнучи залучити до свого електорального поля молодь, кремлівські піарники вирішили просувати свою позицію через популярних серед російської молоді персонажів. Зокрема, на початку поточного місяця кілька російських співачок та акторок розмістили на персональних сторінках в Instagram дописи про те, що життя у російській столиці стало кращим. Свої міркування вони супроводжували хештегом «життя налагоджується».Наприклад, дописи подібного змісту опублікували телеведуча Ольга Бузова, акторка Анна Хількевич, співачка Нюша та колишня дружина репера Гуфа Айза. Журналісти зауважують, що сторінка кожної з них має понад мільйон підписників. Аналітики вважають, що такі дописи – це замовлення з президентської адміністрації напередодні виборів. Але користувачі не перейнялись дописами цих «лідерок думок», і під хештегом «життя налагоджується» почали публікувати світлини розбитих доріг, зруйнованих будинків та занедбаних смітників.