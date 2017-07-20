В соцсетях появилось видео НЛО – пользователи строят догадки

Пользователи соцсетей встревожены необычным атмосферным явлением, и многие считают, что это явление никак не связано с метеорологией, и речь идет об объекте внеземного происхождения.
Как передает replyua.net, снимок и видео странного явления несколько дней назад были выложены в соцсети Фейсбук. На кадрах видно, как в ясную погоду в небе крутится странный эллиптический объект, больше напоминающий планету в облаках или луну, которая незаметно подкралась к нашей планете вплотную. А слева от объекта расположилось радужное кольцо, которое напоминает привычную человеческому глазу радугу, только круглой формы. Впрочем, многие скептики внимательно изучили все кадры и уверены, что речь идет о монтаже, причем, довольно профессиональном.
Однако нашлись и те пользователи, кто практически не сомневается в том, что заснятый объект – это так называемая блуждающая планета, и на ней находятся инопланетяне, которые совсем скоро вторгнутся на Землю. Ученые пока никак не прокомментировали снимки, также молчат и уфологи, которые наверняка видели эти кадры. Напомним, что несколько дней назад жители Великобритании сняли на видео загадочное черное кольцо из дыма, появившееся в воздухе.