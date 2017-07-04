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В соцсетях потроллили президента РФ за любовь к уголовникам

В соцсетях потроллили президента РФ за любовь к уголовникам
Агентство Reuters сообщило о том, что в августе этого года с визитом к Путину в Россию пожалует Омар Хасан аль-Башир, президент Судана, который находится в розыске Международного уголовного суда.

Как передает replyua.net, такую информацию предоставили в суданском МИДе, и эта поездка состоится по приглашению Владимира Путина. Во время визита будут обсуждаться двусторонние отношения мировые и региональные проблемы. Аль-Башир является действующим президентом, на которого Международный суд выдал ордер еще в 2009 году. Главу Судана обвиняют в преступлениях против человечности из-за боевых столкновений в Дарфуре. Пользователи неоднозначно восприняли такую новость и отметили, что у российского президента имеется особый дар – в союзники и друзья РФ он берет преступников и весь остальной сброд.

Пользователи отметили, что «у России появился новый друг». «Скажи мне, кто твой друг», «Похоже, что кто-то простит госдолг кому-то», «Весь сброд мировых антихристов съезжается в московское болото», шутят пользователи.
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