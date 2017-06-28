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Блогер та телеканал Zik опинились в епіцентрі скандалу

Блогер та телеканал Zik опинились в епіцентрі скандалу
Блогер Мирослав Олешко вирішив провести цікавий та провокативний експеримент, який стосувався гостей телепередач одного з українських телеканалів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогера зацікавив принцип, за яким канал Zik відбирає гостей для проекту Vox Populi. Зокрема, ведучі каналу позиціонували проект так: щотижня глядачі голосують за того, кого хотіли б побачити на екранах. Саме результати глядацького голосування і стають вирішальними при запрошенні гостя студії – а не особисті інтереси і бажання працівників каналу. Олешко вирішив на практиці перевірити як працює цей механізм. Саме тому він протягом всієї ночі моніторив хід голосування і навіть закликав своїх підписників проголосувати за конкретного кандидата. Тим не менш, о четвертій ночі результати голосування різко змінились – наприклад, різко вирвався вперед народний депутат Сергій Лещенко, який до цього відверто пас задніх.

Всі спроби блогера розібратись з ситуацією наштовхнулись на стіну мовчання – за його словами, він потрапив у «бан» у переважної більшості причетних до проекту. На думку блогера, ця історія – дуже показова. На ній можна прослідкувати як «кується зрада» - канал, навіть даючи глядачам ілюзію вибору, все-одну показує того, хто дасть більші рейтинги розповідями про чергові «провали» України – справжні чи вигадані, - зауважує блогер.
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