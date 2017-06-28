Цукерберг рассказал о новом рекорде Фейсбука

Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, 27 июня, во вторник, заявил о том, что был побит очередной рекорд – в социальной сети количество зарегистрированных пользователей превысило два миллиарда.
Как информирует replyua.net со ссылкой на страницу Цукерберга в соцсети, он отметил, что Фейсбук добивается прогресса в соединении мира. «Сообщество Facebook сейчас официально составляет два миллиарда человек! Мы добиваемся прогресса в соединении мира, и теперь давайте сблизим мир», написал основатель компании. По его словам, для него большая честь быть со всеми пользователями в этом увлекательном путешествии. Напомним, что несколько дней назад число украинских пользователей, зарегистрированных в Фейсбуке, превысило десять миллионов. По оценкам экспертов, за последние недели количество украинских пользователей в Фейсбуке резко возросло.
Это связано, прежде всего, с тем, что в мае в Украине были заблокированы крупнейшие российские соцсети – «ВКонтакте» и «Одноклассники». Многие украинцы начали активно регистрироваться в Фейсбуке. Однако некоторые предпочли обойти запрет, и по-прежнему пользуются российскими соцсетями.