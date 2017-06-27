Російський економіст та опозиційний блогер Слава Рабинович розповів чого боїться Путін та його оточення і чому ФСБ намагається закрити месенджер Telegram, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на «Апостроф».
Так, блогер зауважує, що Путін та його пособники не розуміють алгоритму роботи інтернету, адже в школі КГБ їх не навчили з ним поводитись. Саме тому зараз в Росії розпочато медійну акцію проти чергової жертви – месенджера Telegram. Все, що зараз робиться в інформаційному полі Росії, спрямоване на те, щоб дискредитувати цей месенджер і підготувати суспільну думку до його блокування.
Звісно, ніхто не вірить в заяви ФСБ про те, що Telegram неналежно бореться з тероризмом. По-перше, спілкування через конкретний месенджер не робить його зброєю – з таким же успіхом можна спробувати заборонити вибухівку, автомобілі чи смартфони як такі. По-друге, ще не відомо, чи насправді особи, яких звинуватили в теракті, дійсно його здійснили – таланти ФСБ в організації терористичних атак всім відомі. Рабинович наголошує, що «першою ластівкою» став Linkedin – саме на ньому перевіряли суспільну реакцію. Наступним стає Telegram – вже є всі передумови до його блокування. А потім Путін спробує заборонити інтернет як такий – він його не розуміє і тому боїться.