Соцсети: «мокрые фото» Путина – это плагиат

Пользователи соцсетей активно комментируют снимки «мокрого Путина», сделанные 22 июня в Москве, во время мероприятия, приуроченного к Дню памяти и скорби в России, когда российский президент возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, сообщает replyua.net.
Некоторые пользователи при этом отметили, что Путин перенял идею стоять под сильным ливнем без зонта у Барака Обамы, бывшего президента Соединенных Штатов. Первым об этом написал Илья Варламов, известный российский блогер, на своей странице в Твиттере. «Шок! Стоять под дождем во время траурных церемоний без зонта придумал Обама», подчеркнул блогер. В качестве доказательства он разместил фотографии, на которых Барак Обама участвует в каком-то мероприятии, стоя под дождем без зонта. «Мокрые» фотографии Медведева и Путина буквально взорвали Интернет.
Однако многие пользователи почему-то обсуждают только президента России, хотя Дмитрий Медведев, российский премьер, заслуживает большего внимания. Дело в том, что во время церемонии у премьера было очень недовольное лицо, как будто на мероприятие его погнали силой и заставили мокнуть под ливнем.