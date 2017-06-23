У Facebook хочуть заборонити завантаження фотографій

Розробники соціальної мережі Facebook почали тестувати заборону на скачування фотографій. Як інформує replyua.net, ця функція повинна допомогти користувачам захистити свої фото. Нова функція вже стала доступна жителям Індії, повідомляє TechCrunch. За умови активації цієї функції користувачем, навколо його фотографії профілю з'явиться тонка синя рамка із позначкою щита внизу. Після цього у відвідувачів сторінки не буде можливості завантажити фотографію профілю чи відправити її кому-небудь в особистому повідомленні.
Відповідне рішення пов'язане з тим, що жіночі фотографії нерідко використовуються шахраями. Вони збирають доступні в Facebook знімки, а потім на їх основі створюють профілі на порталах знайомств або використовують в рекламі. В Індії, наприклад, жінки часто відмовляються завантажувати в свої профілі фотографії, на яких видно їхні обличчя саме з цієї причини.
Крім того, користувачі можуть окремо додати на фотографію профілю напівпрозорий шар з одним з доступних візерунків. Така функція покликана обмежити можливість робити скріншоти екрану. Як відзначають розробники Facebook, за підсумками тестування нової функції в Індії соцмережа прийме рішення про її запуск в інших країнах. Нагадаємо, раніше Facebook випадково видав імена адмінів, що видаляють сторінки потенційних терористів.