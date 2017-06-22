В Украине снова работает мобильное приложение «Одноклассники», - все сервисы и услуги доступны

Теперь с помощью мобильного приложения пользователи из Украины могут заходить в «Одноклассники», как и раньше, - все услуги и функции вновь стали доступными.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Информатор, при этом представители российской соцсети отказались давать какие-либо комментарии на эту тему. Ранее, как стало известно, администрация «Одноклассников» разослала всем украинским пользователям сообщения, где отмечалось, что сервис стал доступным через мобильное приложение. Впрочем, через компьютер вход не осуществляется, как раньше. Пользователи отметили, что уже попробовали зайти через мобильное приложение – сайт «не тормозит», все функции снова доступны.
Указом от 15 мая Петр Порошенко ввел запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex". Нужно отметить, что ранее на сайте украинского главы появилась петиция с требованием отменить запрет российских ресурсов. Пока это прошение набрало около 25 тысяч подписей.