Блогер: спочатку вони придумали «порохоботів», а тепер називатимуть українську армію чужою

Блогер Пилип Духлій на власній сторінці в Фейсбук поділився спостереженнями про останні тенденції медіа-сфери, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що спочатку у середовищі журналістів з’явились так звані «порохоботи» - так називали людей, які підтримували президента. Вони доклали всіх зусиль до того щоб будь-яке слово, сказане на підтримку президентського курсу, стало сороміцьким. Крім того, ці журналісти постійно закликали Брюссель не лібералізувати візовий режим з Україною, роздували тему липових «офшорів Порошенка» і розповідали казки про «секретні в’язниці СБУ», де буцімто катують і убивають полонених.
Відтепер з’явився новий термін – «патріотоботи». Це всі ті, хто був незадоволений нагородженням Анастасії Антонюк (Станко) почесною грамотою Міністерства оборони. Тепер їх звинувачують у цькуванні журналіста з відмінною позицією. Крім того, під «вогонь» журналістів потрапив і Нафтогаз – за те, що він вже півтора роки не купує газ в Російській Федерації і нарощує власний видобуток. Що буде на наступному кроці? – запитує блогер. Журналісти скажуть, що українська армія – не наша, а російські терористи на Донбасі просто хотіли відділитись? Чи це, стривайте, вже було? – підсумовує Духлій.