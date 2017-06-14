Блогер про Станко: якщо ви вказуєте людям що думати, будьте готові почути куди вам йти

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Блогер Владислав Притула відреагував на персональній сторінці в Фейсбук на гучні дискусії щодо нагородження журналістки «Громадського» Анастасії Станко (Антонюк) грамотою Міністерства оборони, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.Зокрема, блогер зауважує, що переважна більшість захисників Станко маніпулюють і підмінюють поняття. Так, вони вказують, що всі критики журналістки, мовляв, цькують її за громадянську позицію, яка відмінна від зайнятої владою. Притула зауважує, що насправді йому, як і більшості критиків Станко, глибоко плювати на її «громадянську позицію». В особі Станко люди просто намагаються показати своє ставлення до журналістики, яку робить Станко: крики про об’єктивність та «стандарти ВВС», пошуки дешевих сенсацій та розпил грантів під прикриттям боротьби з «мовою ненависті».І ті, кого назвали «патріотоботами» якраз не намагаються «монополізувати патріотизм». На відміну від так званих журналістів, які спробували монополізувати суспільний дискурс, заповнюючи його своїми хворобливими ідеями. Але варто пам’ятати одну просту річ: якщо ви любите вказувати людям що їм робити і як їм думати, будьте готові почути від цих людей куди вам варто піти, - підсумовує блогер.