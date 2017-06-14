Блогер про Станко: якщо ви вказуєте людям що думати, будьте готові почути куди вам йти

Блогер Владислав Притула відреагував на персональній сторінці в Фейсбук на гучні дискусії щодо нагородження журналістки «Громадського» Анастасії Станко (Антонюк) грамотою Міністерства оборони, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.
Зокрема, блогер зауважує, що переважна більшість захисників Станко маніпулюють і підмінюють поняття. Так, вони вказують, що всі критики журналістки, мовляв, цькують її за громадянську позицію, яка відмінна від зайнятої владою. Притула зауважує, що насправді йому, як і більшості критиків Станко, глибоко плювати на її «громадянську позицію». В особі Станко люди просто намагаються показати своє ставлення до журналістики, яку робить Станко: крики про об’єктивність та «стандарти ВВС», пошуки дешевих сенсацій та розпил грантів під прикриттям боротьби з «мовою ненависті».
І ті, кого назвали «патріотоботами» якраз не намагаються «монополізувати патріотизм». На відміну від так званих журналістів, які спробували монополізувати суспільний дискурс, заповнюючи його своїми хворобливими ідеями. Але варто пам’ятати одну просту річ: якщо ви любите вказувати людям що їм робити і як їм думати, будьте готові почути від цих людей куди вам варто піти, - підсумовує блогер.