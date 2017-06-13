Блогер: ситуація зі Станко – махрова радянщина і дурість

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Популярний український блогер Сергій Марченко дав кілька коментарів з приводу ситуації, яка склалась навколо нагородження Анастасії Станко (Антонюк) грамотою Міністерства оборони, - про це replyua.net інформує, посилаючись на сторінку Марченка в Фейсбук.За словами експерта, йому не надто подобається стиль вищеназваної журналістки: її матеріали поверхові, але занадто емоційні. Крім того, поведінка Станко завжди вельми пафосна – мовляв, вона заледве не єдина, хто дотримується стандартів ВВС. Тим не менш, Марченко називає дві причини, чому цькування журналістки, що розгорнулось останніми днями у Фейсбук, не надто розумна справа. По-перше, Станко дійсно з формальної точки зору права, коли не називає колаборантів терористами – насправді вони дійсно зрадники, сепаратисти, але не зовсім терористи. По-друге, якщо журналіст й далі хоче перетинати лінію розмежування, він не стане називати тих, хто там знаходиться, терористами.Лист блогерів на засудження Станко – явно не найкраща ідея. Взагалі, таке публічне цькування виглядає як махрова радянщина. Якщо згадувати відео, на якому в прямому ефірі показали українські позиції, то це навряд чи диверсія. Скоріше, елементарна дурість. Як і вимога Станко про вибачення, - зауважує блогер.