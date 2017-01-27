«Прощай, McDonalds»: Мексика бурно реагирует на решение Трампа

Пользователи социальных сетей из Мексики бурно реагируют на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа ввести 20%-ный налог на импортируемую в американское государство продукцию из Мексики. Как сообщили недавно в Белом доме, такая мера рассматривается Трампом для того, чтобы построить на мексиканско-американской границе стену для сдерживания незаконных мигрантов за счет самой Мексики. В свою очередь, как передаёт replyua.net, мексиканцы решили протестовать против Трампа.
В частности, первой реакцией на не самые оптимистичные новости из США стало появление в топах соцсетей хештега «#Adios...», который каждый из участников дополняет всемирно известными американскими брендами. Мексиканцы призывают сограждан отказаться от употребления любых товаров, произведённых в США. Кто с грустью, кто с радостью «прощается» на просторах интернета с кофе Starbucks, бургерами из McDonalds и аппетитными крылышками из KFC.
Кроме того, предлагают мексиканцы «объявить войну» и крупным американским торговым сетям — уже упоминается отказ от покупок в Walmart.