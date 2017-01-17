Не для людей зі слабкими нервами! У Росії жінці дали квартиру з рештками попереднього власника (ВІДЕО)

Нещодавно в мережі YouTube з’явилося відео, яке зняла громадянка Російської Федерації у «новій» квартирі, яку їй видала влада в рамках одного з соціальних проектів. Однак коли жінка-інвалід вперше зайшла до нової оселі вона була шокована побаченим. Про це вона розповіла під час зйомки квартири на відео, передає replyua.net.
За словами росіянки, у квартирі стоїть жахливий сморід, який запросто може викликати нудоту і відповідний рефлекс. У «спадок» від попереднього мешканця жінка отримала старі меблі, залишки їжі на столі та останки тіла померлого чоловіка прямо посеред кімнати. Саме так – останки померлого… Цей жахливий і кричущий інцидент не залиши байдужого кожного, хто передивився даний відеозапис.
«Від попереднього власника квартири залишилася їжа, деякий одяг і саме головне – величезна пляма посеред зали. Вона свідчить про те, що тіло чоловіка було знайдене через досить тривалий час після того, як наступила смерть. Воно вже почало згнивати», - наголосила росіянка у коментарі до відеозапису. За її словами, вона отримала це житло за однією з соціальних програм по допомозі одиноким жінкам-інвалідам. Однак вона ніяк не очікувала на таку «унікальну знахідку».