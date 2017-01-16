Муждабаев: все, что нужно знать о потере "Дождем" аудитории 40-миллионной страны

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет, то, что важно знать о сегодняшнем российском сегменте этой социальной сети, а также о том, почему пора навсегда забыть историю с российским телеканалом «Дождь», - передает replyua.net.
Журналист сообщает: «В российском сегменте Facebook правда перешла в раздел «личные сообщения», а лицемерие превратилось в жанр публичных высказываний. В личных сообщениях сотрудники «Дождя» пишут, что понимают: в запрете вещания в Украине виноват не Нацсовет по телерадиовещанию, не правительство и президент Украины, а руководство телеканала, которое не уделяло внимания вещанию на Украину, не отслеживало эфир, не инструктировало сотрудников по украинской тематике и законам». Он продолжает: «Так что «цензура», до которой договорились даже некоторые то ли пророссийские товарищи, то ли полезные идиоты в Украине, - это для тех, кто не понимает редакционный процесс или упорно делает вид, в то время как россияне просто снимают с себя вину, это понятно».
Муждабаев сообщает: «Такая практика при освещении конфликтов существует на всех мировых каналах, это азбука. Ее надо было просто использовать, но, видимо, не хотелось - по принципу «украинцы это ж провинция, деревня, сойдет и так». Это все, что надо знать о потере «Дождем» аудитории 40-миллионной страны. И все, что надо знать о сегодняшнем российском Facebook, чтобы оценивать публикуемые в нем посты. Тему предлагаю считать закрытой.