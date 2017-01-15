Німецький Фейсбук оголосив війну пропаганді

Компанія Фейсбук повідомила про нову ініціативу, яка направлена на боротьбу з неправдивими новинами у мережі, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня, компанія оприлюднила заяву, відповідно до якої вона має намір посилити боротьбу з неправдивими новинами, які поширюються через соціальну мережу. За їх словами, вони ще минулого місяця повідомили про те, що на інформаційні фейки, поширювані в Фейсбук, надходить дуже багато скарг. Відтак, програмісти компанії розробили оновлення, які запрацюють вже найближчим часом. Вони допоможуть позначати потенційно неправдиві новини. Тим не менш, видалятись з мережі ймовірні фейки будуть виключно за умови, що вони порушують правила спільноти.
Нагадуємо, Фейсбук вже доволі давно критикують за те, що у соціальній мережі є можливість практично безкарно поширювати неправдиві повідомлення. Соціологи наголошують, що поширювані мережею напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах інформаційні вкиди значно вплинули на результати. Відтак, напередодні парламентських виборів, які мають відбутись у Німеччині восени цього року, Фейсбук вирішив почати боротьбу з неправдивими новинами.