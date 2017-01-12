Бальчун може випускати власну лінію парфумів "Ла Вагон"

Директору «Укрзалізниці» Войцеху Бальчуну у соціальних мережах запропонували запустити виробництво власних парфум зі «стійкими та перевіреними класичними» ароматами українських вагонів. Про це у себе на Фейсбуці написав український кореспондент Юрій Присяжнюк, передає replyua.net.
У своєму жартівливому повідомленні чоловік запропонував «Укрзалізниці» запускати свою лінійку парфумів з перевіреними та стійкими запахами. Зокрема, Присяжнюк запропонував близько 10 різних «формул», серед яких він назвав «Місце №38», «Пахва провідниці», «Львівський вокзал» та інші. «Останнім часом я все більше переконуюся в тому, що «УЗ» потрібно випускати свої аромати з рядом класичних запахів. Передайте це Войцеху, нехай прийме до уваги. Ідея на мільярди! Тут можна висвітлити декілька конкретних назв, одні з яких зроблять вас елегантним, інші змусять оточуючих поважати вас, а деякі зроблять так, що до вас навіть не підійдуть на гарматний вистріл», - написав журналіст. Таким чином він вирішив висвітлити проблему залізничних вагонів, яка знайома кожному, хто в них подорожує – різкі запахи. «Укрзалізниця» має зробити щось для більш комфортного і приємного подорожування їхніми потягами.