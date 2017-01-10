Російські хакери зламали мозок Обамі - Захарова збудила росіян

Нещодавно в соціальних мережах почали бурно обговорювати заяву офіційного представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової. Як передає replyua.net, проросійським користувачам дуже сподобались слова дипломата, в яких вона заявила, що російські хакери не здатні зламати американські поштові скриньки.
«Мені здається, що якщо російські хакери щось і зламали в Сполучених Штатах, то це може бути лише дві речі, і це не офіційна пошта американських політиків. Напевно, зламали мозок президента Барака Обами та саму доповідь американської розвідки про «російських хакерів», - пожартувала Захарова на своїй сторінці у Фейсбуці.
Не дуже логічним і зв’язним став перший коментар автора Юрія Щербина: «Вісім років своєї безтолкової політики «розумний» Обама звалив на кого як ви думаєте? Так, на російських хакерів! Навчився у хуньтят». «А ще російські хакери зламали код доступу до метеориту та винищили всіх динозаврів», - заявив ще один користувач. Зокрема, складається враження, що ініціатор даної теми сама не зрозуміла, про що написала, а коментарі проросійсько-налаштованих авторів ще раз підтвердив політичну грамотність «диванного воїнства». «Оце так жарт», - додав ще один володар акаунта на Фейсбук.